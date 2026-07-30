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PRECHÁDZALI SA PO ULICI: Polícia v Berlíne odchytila skupinu byvolov

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Na snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Jedenásť policajtov a niekoľko hliadkových vozidiel eskortovalo zvieratá späť k ich stádu v berlínskom Wustrower Park, ktoré tvorí niekoľko desiatok zvierat.

Autor TASR
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Berlín 30. júla (TASR) - V severovýchodnej časti Berlína odchytili desať byvolov domácich, ktorých vo štvrtok ráno spozoroval v obytnej štvrti nemeckého hlavného mesta jeden z policajtov počas cesty do práce. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

„Zvieratá boli nervózne, ale pokojné,“ povedal policajný hovorca. Políciu o byvoloch informovalo aj niekoľko obyvateľov telefonátom na núdzovú linku.

Jedenásť policajtov a niekoľko hliadkových vozidiel eskortovalo zvieratá späť k ich stádu v berlínskom Wustrower Park, ktoré tvorí niekoľko desiatok zvierat. Oplotenie ich výbehu bolo poškodené. Polícia vyšetruje incident ako trestný čin poškodenia majetku a zisťuje, prečo bolo oplotenie poškodené.

Pri incidente nikto neutrpel zranenia.
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