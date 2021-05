Polícia v Berlíne uskutočnila razie v súvislosti so zneužívaním detí

Berlín 19. mája (TASR) - Nemecké úrady prehľadali v stredu vyše 40 bytov a ďalších budov v hlavnom meste Berlín v súvislosti so šírením snímok zneužívania detí po tom, čo dostali tipy zo Spojených štátov. Informujú o tom agentúry AP a DPA.



Na raziách proti 42 podozrivým osobám sa podľa berlínskej kriminálnej polície podieľalo 250 vyšetrovateľov. V prípade podozrivých ide o mužov vo veku od 17 do 84 rokov.



Dve tretiny z podozrivých boli už polícii známe, z toho polovica v súvislosti so sexuálne motivovanými trestnými činmi, spresnila hlavná vyšetrovateľka Norma Schürmannová. Razie sú skôr výsledkom niekoľkých separátnych vyšetrovaní než preverovaním konkrétnej siete, dodala.



Polícia zhabala počítače, smartfóny a ďalšie dátové nosiče. Analýza týchto dát môže trvať rok. Schürmannová spresnila, že pravdepodobnosť dolapenia ľudí podieľajúcich sa na distribúcii snímok zneužívania detí "sa stáva stále vyššou".



Berlínska polícia podľa vyšetrovateľky úzko spolupracovala s úradmi v USA. Nemecké orgány dostali desaťtisíce hlásení o podozrivých od Národného centra pre nezvestné a zneužívané deti (NCMEC). Poskytovatelia internetu v USA hľadali podozrivú aktivitu používateľov pomocou internetových záznamov a poskytnutých IP adries. Nemeckí poskytovatelia internetu sú v súčasnosti taktiež povinní preverovať svoje záznamy o takýchto aktivitách.



Začiatkom mája polícia v Bavorsku vtrhla do 49 priestorov v súvislosti s produkciou detskej pornografie, pričom identifikovala 51 podozrivých. Tento mesiac tiež polícia rozbila medzinárodnú platformu na tzv. darknete s viac než 400.000 členmi. Niekoľko mužov v Nemecku zatkli pre podozrenia, že prevádzkovali platformu, ktorej členovia zdieľali snímky a videá vrátane najzávažnejšieho zneužívania malých detí.