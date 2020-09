V Berne usporiadali nelegálnu pouličnú párty, polícia musela zasiahnuť

Bern 13. septembra (TASR) - Švajčiarska polícia rozohnala v sobotu večer pomocou vodných diel a gumových projektilov stovky účastníkov "nelegálnej" pouličnej párty v hlavnom meste Bern. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Na pouličnom karnevale v severovýchnej časti Bernu sa zúčastnili prevažne mladí ľudia, ktorí usporiadali sprievod alegorických hudobných vozov. Na obrovskom transparente bolo podľa fotografie zverejnenej na webovom portáli aurka.com po francúzsky napísané "Pouličný karneval". Táto internetová stránka patrí švajčiarskemu fotografovi, ktorý sa špecializuje na demonštrácie a street art, priblížila AFP.



Polícia podľa vlastných slov voči účastníkom akcie zasiahla po tom, čo sa vydali smerom do centra mesta a do príslušníkov poriadkových síl hádzali fľaše a kamene. Demonštranti "postavili barikády a zapálili ohňostroje", uviedla polícia vo vyhlásení.



Po niekoľkých výstrahách nasadila polícia vodné delá, gumové projektily a dráždivý sprej, aby davu zabránila dostať sa do centra mesta, ochránila policajtov a zabránila ďalším škodám. Polícia takisto skontrolovala dokumenty desiatkam ľudí.



Prečo bolo zhromaždenie označené za nelegálne, nebolo okamžite jasné.