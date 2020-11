Polícia v Bielorusku zadržala najmenej 480 ľudí

Minsk 15. novembra (TASR) - Počas protestov, ktoré sa v nedeľu konali v Minsku i ďalších mestách Bieloruska, bolo zadržaných najmenej 480 ľudí. Informovalo o tom ľudskoprávne centrum Viasna. Medzi zadržanými sú opäť niekoľkí novinári, ale aj seniori, ženy a viacerí známi lekári, dodal spravodajský portál TUT.by.



Vo väzbe sa ocitol aj 76-ročný Boris Pasternak, známy vydavateľ diel laureátov Nobelovej ceny za literatúry Sviatlany Alexijevičovej a Alexandra Solženicyna, či Michaila Žvaneckého.



Nedeľňajšie zhromaždenia, ktoré ich organizátori nazvali Pochod odvážnych, sa polícia snažila rozohnať pomocou slzotvorného plynu a použitím omračovacích granátov. Na niektorých miestach došlo aj k fyzickým stretom medzi štítmi sa chrániacimi policajtmi a demonštrantmi.



Ľudia v Bielorusku svojím zhromaždením reagovali na nedávnu tragédiu, keď neznámi maskovaní muži v Minsku zbili mladého aktivistu Ramana Bandarenku. Potom ho posadili do mikrobusu a odviezli na neznáme miesto - predpokladá sa, že na policajnú stanicu. O hodinu a pol neskôr ho sanitka odviezla do nemocnice, kde napriek urgentnej operácii vo štvrtok zomrel.



Asi 500 ľudí sa v nedeľu zišlo aj na dvore, kde sa spomínaný incident v stredu večer odohral. Stiahli sa tam aj policajti s ochrannými štítmi. Demonštranti boli pokojní, rytmicky tlieskali a skandovali "Prestaňte zabíjať" či "Kto zabil Ramana?". Polícia ich však donútila rozísť sa. Následne tam prišli zamestnanci technických služieb a začali odstraňovať kvety, sviečky a plagáty, ktoré tam ľudia priniesli, aby si uctili pamiatku na smrť dobitého Bandarenku.



Portál TUT.by uviedol, že medzičasom policajti začali na chodbách blízkych bytových domov pátrať a zatýkať predpokladaných účastníkov rozpusteného protestu: chodia z bytu do bytu, kontrolujú ľuďom doklady a zaisťujú tých, ktorí tam nemajú trvalý pobyt. Zatýkali aj ľudí, ktorí sa skryli v obchodoch v okolí. Podľa TUT.by policajti pritom často používali obušky.



Bandarenkova smrť vyvolala v Bielorusku šok a novú vlnu protestov. Bieloruský režim kritizovala aj EÚ, ktorá pohrozila novými sankciami. Po tých volá aj bieloruská opozícia, pričom navrhuje, aby sa reštrikcie zamerali aj na firmy podporujúce režim Alexandra Lukašenka.



Známy bieloruský novinár Franak Viačorka na svojom konte na sociálnej sieti Twitter v nedeľu napísal, že "Bielorusko potrebuje okamžitú humanitárnu pomoc a rýchlu politickú reakciu".



Spravodajský portál TUT.by informoval, že v mnohých mestách Bieloruska boli - ako sa už stalo obvyklým - problémy s pripojením na mobilný internet. V centre Minska bolo uzavretých niekoľko staníc metra. Do metropoly bola pred protestmi stiahnutá špeciálna vojenská a policajná technika.