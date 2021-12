Polícia v blízkosti kráľovského paláca v Londýne zastrelila muža

Londýn 11. decembra (TASR) - Britská polícia v sobotu v blízkosti kráľovského Kensingtonského paláca v Londýne smrteľne postrelila muža, po ktorom pátrala na základe hlásenia od občanov. Informovala o tom agentúra AP, ktorá dodala, že podľa polície v tejto kauze nejde o terorizmus.



Metropolitná polícia spresnila, že zásah policajtov sa uskutočnil na základe hlásenia, že do banky a stávkových kancelárií v oblasti Kensington v západnom Londýne vošiel neznámy muž so strelnou zbraňou.



Neznámy z tejto oblasti ušiel autom, ktoré polícia zastavila neďaleko, v štvrti, kde sídli niekoľko veľvyslanectiev a palác, ktorý je oficiálnym londýnskym sídlom princa Williama, jeho manželky Catherine a ich troch detí. Je tiež domovom niekoľkých ďalších členov kráľovskej rodiny.



Polícia spresnila, že pri streľbe muž utrpel zranenia, ktorým napriek snahe privolaných záchranárov podľahol. Priamo na mieste činu, neďaleko Kensingtonských záhrad, bol vyhlásený za mŕtveho.



Denník The Guardian informoval, že Metropolitná polícia pracuje na potvrdení totožnosti obete a informovaní jej najbližších príbuzných.