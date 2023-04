Polícia v Bornovej obvode rozohnala odporcov dôchodkovej reformy

Paríž 1. apríla (TASR) - Hlavný protest proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy vo Francúzsku sa v sobotu konal v meste Vire v departemente Calvados, kde bola vlani v júni za poslankyňu parlamentu zvolená súčasná premiérka Ělisabeth Bornová. Proti radikálnym účastníkom tohto zhromaždenia polícia zasiahla slzotvorným plynom, informoval v sobotu spravodajský web France Info.



Podľa prefektúry sa v normandskom mestečku Vire na severozápade Francúzska zišlo asi 3100 ľudí. Odborári však uvádzali vyšší počet účastníkov - okolo 5000 ľudí, ktorí odmietajú najmä zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Na toto regionálne zhromaždenie vyzvali všetky odborové organizácie.



"Chceme prejaviť svoj hnev nielen proti tomuto návrhu (dôchodkovej reformy), ale aj proti pohŕdaniu, ktoré nás vláda dáva najavo," píše sa vo vyhlásení odborárov.



Dodali v ňom, že svoj nesúhlas vyjadrujú už "celé mesiace", ale vláda ich "odmieta vypočuť". Kritizovali, že vláda tvrdí, že chce problémy riešiť dialógom, pritom ale jej jedinou odpoveďou na protesty odborárov boli a sú represie.



Regionálne noviny spočiatku informovali, že demonštrácia vo Vire prebieha bez násilností a v pokojnej atmosfére. Upozornili však na riziko, že do mesta zrejme prídu radikáli z miest Rennes a Nantes, ktorí by mohli situáciu vyostriť tým, že zaútočia na poriadkové sily.



V očakávaní, že sa tento scenár môže naplniť, boli ulice v mestečku vyľudnené, mnohé obchody spustili kovové rolety alebo si výklady ochránili drevenými výplňami.



Príslušná prefektúra už vopred - v piatok večer - vydala zákaz používania, držania, prepravy a používania pyrotechnických a zápalných zariadení, ako aj zákaz predaja alkoholických nápojov v centre Vire.



Okrem toho polícia na vstupoch do mesta v sobotu postavila svoje kontrolné stanovištia.



Okrem protestu vo Vire sa vo Francúzsku konali aj iné zhromaždenia proti reforme dôchodkového systému, napr. v mestách Bordeaux, Lyon, Dijon či Paríž.