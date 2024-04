Polícia v Bostone zadržala demonštrantov pre antisemitizmus

Boston 27. apríla (TASR) - Polícia v americkom meste Boston zadržala približne sto ľudí po tom, čo v sobotu začala s odstraňovaním stanového tábora propalestínskych demonštrantov pri tamojšej univerzite. K zadržaniam došlo v súvislosti s antisemitskými pokrikmi, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Polícia začala s odstraňovaním tábora pri bostonskej Northeastern University (NU) v sobotu v ranných hodinách miestneho času.



K zadržiavaniu demonštrantov došlo po tom, čo sa niektorí z nich sa uchýlili k "nepriateľským antisemitským nadávkam" vrátane pokrikov "Zabite židov", čím "prekročili hranicu", uviedla univerzita vo vyhlásení na sociálnej sieti X.



Protesty proti vojne, ktorú Izrael v reakcii na útok palestínskych extrémistov vedie v Pásme Gazy proti radikálnemu hnutiu Hamas, sa začali skôr tento mesiac na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, pripomína AFP. Neskôr sa rozšírili do viacerých ďalších univerzít v USA. Na Yaleovej univerzite v New Havene v pondelok taktiež zadržali desiatky ľudí a v stredu zadržali viac než 90 osôb aj v areáli University of Southern California (USC) v Los Angeles.



Americký prezident Joe Biden v pondelok po otázke o týchto protestoch povedal, že odsudzuje "antisemitské protesty", ale aj "tých, ktorí nechápu, čo sa deje s Palestínčamni".