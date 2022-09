Polícia v Británii sa pripravuje na prvý štátny pohreb od roku 1965

Londýn 10. septembra (TASR) - Británia sa pripravuje na prvý štátny pohreb za posledných takmer 60 rokov. Predstavitelia bezpečnostných zložiek plánujú "najväčšiu policajnú a ochrannú operáciu" v dejinách Spojeného kráľovstva. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Polícia oprašuje dlho pripravené plány na ochranu účastníkov historického pohrebu zosnulej kráľovnej Alžbety II., na ktorý prídu svetoví politickí lídri, členovia kráľovských rodín a milióny ďalších ľudí. Očakáva sa, že v Londýne sa v čase pohrebu zídu obrovské davy.



Ešte nebol stanovený dátum štátneho pohrebu zosnulej kráľovnej, ktorý bude prvým od roku 1965, keď mal štátny pohreb britský premiér z druhej svetovej vojny Winston Churchill.



Smútočný obrad sa má konať v centre hlavného mesta vo Westminsterskom opátstve, neďaleko Westminsterského paláca, teda sídla britského parlamentu, a to zrejme v pondelok 19. septembra.



Predtým pôjde smútočný sprievod s pozostatkami Alžbety II. ulicami Londýna a následne ich vystavia pre verejnosť v najstaršej časť Westminsterského paláca, vo Westminster Hall.



Tieto okázalé udalosti, predovšetkým samotný pohreb, si vyžiadajú celú škálu bezpečnostných opatrení.



Do Londýna sa totiž zídu až stovky svetových lídrov a vplyvných predstaviteľov, ako aj milióny ľudí.



Budú medzi nimi americký prezident Joe Biden, francúzsky prezident Emmanuel Macron, predsedníčka Európskej únie Ursula von der Leyenová a lídri z krajín, kde je britský panovník hlavou štátu alebo ktoré patria do 56-členného britského Spoločenstva národov.



Podľa správ médií sa na štátnom pohrebe zúčastní aj japonský cisár Naruhito a bude to jeho prvá zahraničná cesta od nástupu na chryzantémový trón v roku 2019 po abdikácii svojho otca.



"Pravdepodobne to bude najväčšia policajná a ochranná operácia, akú kedy Spojené kráľovstvo uskutočnilo," povedal pre britský denník The Independent Nick Aldworth, bývalý koordinátor protiteroristickej polície. "Stačí, keď urobí niečo v rozpore so zákonom jedna osoba, jedno auto, a nielenže naruší ústavnú udalosť, ale zrania sa alebo zahynú ľudia," dodal.



Aldworth vysvetlil, že tieto smútočné udalosti sa budú konať vo "veľmi odlišnom svete hrozieb" v porovnaní s predchádzajúcimi pohrebmi členov kráľovskej rodiny, ako bol napríklad pohreb kráľovnej matky v roku 2002 a päť rokov predtým princeznej Diany.



Britániu v poslednom desaťročí zasiahli mnohé teroristické útoky, napríklad séria zverstiev extrémistických džihádistov v Londýne, Manchesteri a ďalších mestách.



Súčasný stupeň národného ohrozenia, stanovený domácou bezpečnostnou službou MI5, je "značný". Hovorí o pravdepodobnosti teroristického útoku. Je teda uprostred päťstupňovej škály, ktorá stúpa od "nízkej" hrozby po "kritickú".