Polícia v Bruseli smrteľne postrelila psychiatrického pacienta

Brusel 22. marca (TASR) - Policajti v Bruseli spustili v utorok streľbu na psychiatrického pacienta, ktorý začal byť agresívny a schmatol nôž, a smrteľne ho zranila. Informovala o tom bruselská prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia prokuratúry políciu privolali na súkromnú psychiatrickú kliniku na južnom predmestí bruselskej metropoly. Personál nahlásil, že jeden pacient sa začal správať agresívne.



Osobu vo veku 49 rokov po incidente odviezli do bruselskej nemocnice na ošetrenie zranení ruky a brušnej dutiny, ale neprežila.



Hliadka, ktorá dorazila na miesto prvá, privolala posily, lebo sa jej nepodarilo situáciu upokojiť. "Počas akcií boli zasahujúci policajti donútení použiť služobné zbrane. Osobu zasiahli do ruky a potom do brušnej dutiny," spresnila prokuratúra.



Rodinu zosnulého pacienta úrady informovali a teraz prípad vyšetrujú, aby zistili presné okolnosti smrti.