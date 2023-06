Nór sa v Budapešti vyhrážal masovou vraždou, chcel prekonať Breivika

Budapešť 20. júna (TASR) - Maďarská protiteroristická jednotka TEK zadržala 14. júna občana Nórska žijúceho v Budapešti. Muž zverejňoval videá, na ktorých sa vyhrážal, že prekoná masaker nórskeho masového vraha Andersa Behringa Breivika. Uviedla to v utorok maďarská polícia, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server origo.hu.



Na väčšine videí 45-ročný muž hovorí po nórsky, no v niektorých záznamoch sa vyhrážal po anglicky. "Vezmem všetko, na čom záleží, čo je cenné, zničím krajinu. Sledujte! Môžem zaútočiť kdekoľvek. Lietadlo, letisko, železničná stanica, nič mi nerobí problém. Zničím nevinných," cituje server z videozáznamov Nóra.



Pohotovostná polícia Národnej kancelárie vyšetrovania (KR NNI) začala voči nemu trestné stíhanie pre vyhrážanie sa teroristickým činom.



Maďarskí vyšetrovatelia sa spojili s nórskymi kolegami a zistili, že muž bol vo svojej krajine niekoľkokrát súdne trestaný za rôzne násilné a sexuálne trestné činy.



Na základe rozhodnutia súdu zo soboty Nóra vzali do vyšetrovacej väzby. Zadržiavajú ho v Justičnom pozorovacom a psychiatrickom ústave.



Breivik spáchal 22. júla 2011 najhoršie teroristické útoky v histórii Nórska - zahynulo pri nich 77 ľudí a ďalších takmer 100 ich bolo zranených.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)