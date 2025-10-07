Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia v Budapešti zadržala primárov podozrivých z brania úplatkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trestné oznámenie na podozrivých podala 6. októbra 2023 Národná ochranná služba (NVSZ), ktorá je samostatným policajným orgánom zaoberajúci sa odhaľovaním korupcie a organizovaného zločinu.

Autor TASR
Budapešť 7. októbra (TASR) - Budapeštianska polícia zaistila stovky miliónov forintov trom nemocničným pracovníkom vrátane dvoch primárov, ktoré sú podozriví z úplatkárstva. S odvolaním sa na server police.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Primári vyberali za termíny liečby a za samotnú zdravotnú starostlivosť 100.000 až 140.000 forintov (257 až 360 eur) mesačne pod hlavičkou podpory neexistujúcej nadácie, pričom zdravotná starostlivosť je v tejto nemocnici financovaná štátom, píše server 444.hu. V čase neprítomnosti primárov v ich mene preberal úplatky sociálny pracovník nemocnice.

Polícia zaistila u lekárov stovky miliónov forintov, dokumenty a technické vybavenie. Jeden z primárov bol vypočutý ako podozrivý z prijatia úplatkov v 40 prípadoch, druhý v 51 prípadoch a sociálneho pracovníka vypočuli pre podozrenie z korupcie v štyroch prípadoch. Oboch primárov zadržala polícia a iniciovala ich vzatie do vyšetrovacej väzby.
