Polícia v Budapešti zasahovala v noci pri potýčkach fanúšikov
Budapešť 30. mája (TASR) – V noci pred sobotným finále futbalovej Ligy majstrov medzi obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain a FC Arsenal prišlo v centre Budapešti k potýčkam medzi priaznivcami oboch tímov. Maďarská polícia informovala o „bitkách viacerých fanúšikov“ a uviedla, že začala vyšetrovanie vo veci podozrenia z hromadného výtržníctva voči neznámym páchateľom.
Polícia niekoľko osôb zadržala a zároveň oznámila, že analyzuje kamerové záznamy. Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú fanúšikov oboch finalistov, ako sa navzájom napádajú a odpaľujú svetlice. Do skorého popoludnia neboli hlásené ďalšie incidenty. Bezpečnosť finálového zápasu zabezpečuje približne 4000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Okrem viac ako 60.000 divákov s miestami na štadióne v Puskásovej Aréne pricestovali do maďarskej metropoly aj desaťtisíce fanúšikov bez vstupeniek.
Bezpečnostné zložky sú v pohotovosti aj v Paríži. V širšom okolí hlavného mesta Francúzska dohliada na bezpečnosť 8000 policajtov a 2500 hasičov. V rámci celého Francúzska je nasadených približne 22.000 príslušníkov polície. Úrady sa snažia predísť rozsiahlym nepokojom, pretože tie vypukli po minuloročnom triumfe Paríža Saint-Germain v Lige majstrov. Pri oslavách vtedy zahynuli dvaja ľudia, takmer 200 osôb utrpelo zranenia a polícia zadržala viac než 500 ľudí. Úrady zaznamenali aj približne 700 požiarov, najmä automobilov, pripomenula agentúra DPA.
