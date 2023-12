V Colorade preverujú vyhrážky sudcom, čo rozhodovali v Trumpovej kauze

Denver 27. decembra (TASR) - Americká polícia začala vyšetrovanie vyhrážok voči sudcom, ktorí vyhlásili bývalého prezidenta Donalda Trumpa za nespôsobilého kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Colorade.



Podľa agentúry Reuters o tom v utorok informovali predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní v Colorade. Dodali, že v okolí domov sudcov sú nasadené policajné hliadky.



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vo vyhlásení citovanom televíziou CNN uviedol, že je oboznámený so situáciou a spolupracuje s miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní.



"Budeme dôsledne pokračovať vo vyšetrovaní akejkoľvek hrozby alebo použitia násilia zo strany niekoho, kto používa extrémistické názory na ospravedlnenie svojich činov," uviedla Vikki Migoyaová, hovorkyňa úradu FBI v Denveri.



Najvyšší súd v Colorade minulý týždeň rozhodol, že Donald Trump je nespôsobilý kandidovať za prezidenta USA kvôli svojmu konaniu počas útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Súd preto nariadil odstrániť z republikánskych primárok pre prezidentské voľby v roku 2024 v štáte Colorado hlasovacie lístky s Trumpovým menom.



Trumpov hovorca označil toto rozhodnutie súdu v Colorade za nedemokratické a avizoval, že exprezidentov štáb podá odvolanie na Najvyšší súd vo Washingtone.



Táto záležitosť musí byť vyriešená do 5. januára, čo je konečný termín na vytlačenie hlasovacích lístkov pre prezidentské primárky v štáte Colorado, dodala AFP s odvolaním sa na úrady tohto štátu.



Donald Trump (77) sa po prezidentských voľbách v roku 2024 chce vrátiť do Bieleho domu, no v ceste mu stoja viaceré súdne spory a vyšetrovania.



Bývalého prezidenta budú totiž v marci vo Washingtone súdiť za nezákonné pokusy zvrátiť výsledky volieb v roku 2020. Je obvinený aj z ovplyvňovania volieb v štáte Georgia. Očakáva sa, že v roku 2024 budú proti nemu vedené štyri súdne procesy.