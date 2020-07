Polícia v ČR monitoruje technopárty, na ktorej sa zišlo 2000 ľudí

Praha 25. júla (TASR) - Česká polícia a hygienici monitorujú sobotňajšiu hudobnú akciu v okrese Benešov, na ktorej sa dopoludnia zúčastnilo približne 2000 ľudí. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu polície Luciu Novákovú.



Počet ľudí na technopárty v obci Hlaváčkova Lhota, ktorá sa začala v piatok večer, sa medzičasom znížil na zhruba 800, pričom asi 200 z nich tvoria cudzinci, a to najmä z Nemecka a Rakúska.



Hromadné akcie nad 1000 osôb v jednom sektore sú v Česku v rámci protikoronavírusových opatrení síce zakázané, no keďže ide o podujatie, ktoré sa koná na súkromnom pozemku so súhlasom jeho vlastníka, nie je nelegálne.



Ak je akcia rozdelená na jednotlivé sektory, môže sa na nej zúčastniť až 5000 osôb, doplnila hovorkyňa úradu hygienika pre Stredočeský kraj Dana Šalamunová.



"Do súčasnej chvíle nemuseli policajti riešiť žiadne závažné narušenia verejného poriadku," povedala policajná hovorkyňa. Ako informovala česká polícia na svojej oficiálnej webovej stránke, jej príslušníci sú v pravidelnom kontakte s organizátorom tohto podujatia, s majiteľom pozemku, ako aj s tamojšou starostkou. Počas noci na sobotu dostali päť sťažností za rušenie nočného pokoja.



Nad miestom konania technopárty lieta policajný vrtuľník a dron.