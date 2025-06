Polícia v dome strelca z Grazu našla plány na bombový útok

Viedeň 11. júna (TASR) - Plány na bombový útok objavila polícia v dome páchateľa utorkovej streľby v škole v rakúskom meste Graz, uviedli v stredu tamojšie policajné zdroje. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Polícia predtým informovala, že v dome strelca našla aj nefunkčnú rúrkovú bombu. Objavila aj list na rozlúčku, ten však motív činu neodhalil.



Dvadsaťjedenročný Rakúšan začal v priestoroch gymnázia v Grazi v utorok predpoludním strieľať z dvoch zbraní, pričom zabil dovedna deväť ľudí a sám následne spáchal samovraždu. Neskôr v nemocnici zraneniam podľahla ďalšia obeť - učiteľka. Zbrane sa našli na mieste činu.



Polícia v stredu aktualizovala informácie aj ohľadne obetí streľby, píše DPA. Podľa najnovších správ na mieste činu zomrelo šesť dievčat a traja chlapci vo veku od 14 do 17 rokov. Polícia predtým uviedla, že sa vek obetí na životoch pohyboval od 15 do 17 rokov. Jedna z obetí bola poľskej národnosti, v prípade ostatných išlo o rakúskych občanov.



Jedenásť zranených vo veku od 15 do 26 rokov je stále v nemocnici, dodala polícia.



Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Pawel Wroňski tvrdenia o poľskej obeti potvrdil, jej vek však nespresnil. Podľa rakúskych denníkov Kronen Zeitung a Die Presse ide tínedžera.