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Polícia v Ekvádore ODPÁLILA bombu nastraženú pred budovou ministerstva

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Ide o druhú nastraženú bombu nájdenú v ekvádorskom hlavnom meste Quito za posledných päť dní.

Autor TASR
Quito 29. júna (TASR) - Ekvádorská polícia v pondelok kontrolovane odpálila bombu nastraženú pred budovou ministerstva poľnohospodárstva, pričom explózia na nej rozbila okná. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Ide o druhú nastraženú bombu nájdenú v ekvádorskom hlavnom meste Quito za posledných päť dní. Polícia už vo štvrtok deaktivovala podobné zariadenie nastražené neďaleko budovy súdu.

Agentúra AFP pripomína, že Ekvádor bojuje s rastúcim násilím páchaným drogovými kartelmi. Nárast aktivít organizovaných zločineckými skupinami premenil Ekvádor na jednu z najnebezpečnejších krajín Latinskej Ameriky.

„Bol vykonaný kontrolovaný výbuch... na zneškodnenie zariadenia a ochranu verejnosti,“ napísala v pondelok polícia na sociálnych sieťach. „Žiadame komunitu, aby zachovala pokoj,“ doplnila.

Bomba bola nastražená v severnej časti Quita, kde sa zároveň nachádzajú kancelárie štátnych médií či agentúr na kontrolu ťažby nerastných surovín.
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