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Polícia v Grécku zadržala dvoch Turkov, ktorí prevážali 50 zbraní
Okrem toho objavili aj 49 zásobníkov do týchto zbraní.
Autor TASR
Atény 3. júla (TASR) - Grécka polícia v piatok oznámila, že tento týždeň zadržala dvoch štátnych príslušníkov Turecka, ktorí sa pokúšali prekročiť hranicu a vo vozidle mali 50 pištolí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Muži v dvoch nákladných autách prechádzali v stredu vo večerných hodinách cez hraničný priechod Evros v regióne Trácia, pričom prvé vozidlo slúžilo na prieskum situácie a zbrane našli v druhom vozidle, uviedla polícia vo svojom vyhlásení.
Okrem toho objavili aj 49 zásobníkov do týchto zbraní. Žiadna z pištolí podľa policajtov nemala výrobné označenie ani sériové číslo, podľa ktorých by bolo možné určiť ich pôvod.
Polícia dodala, že vodičov obvinila z účasti v zločineckej organizácii a o ďalšom postupe rozhodne prokuratúra.
Muži v dvoch nákladných autách prechádzali v stredu vo večerných hodinách cez hraničný priechod Evros v regióne Trácia, pričom prvé vozidlo slúžilo na prieskum situácie a zbrane našli v druhom vozidle, uviedla polícia vo svojom vyhlásení.
Okrem toho objavili aj 49 zásobníkov do týchto zbraní. Žiadna z pištolí podľa policajtov nemala výrobné označenie ani sériové číslo, podľa ktorých by bolo možné určiť ich pôvod.
Polícia dodala, že vodičov obvinila z účasti v zločineckej organizácii a o ďalšom postupe rozhodne prokuratúra.