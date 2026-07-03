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Polícia v Grécku zadržala dvoch Turkov, ktorí prevážali 50 zbraní

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Okrem toho objavili aj 49 zásobníkov do týchto zbraní.

Autor TASR
Atény 3. júla (TASR) - Grécka polícia v piatok oznámila, že tento týždeň zadržala dvoch štátnych príslušníkov Turecka, ktorí sa pokúšali prekročiť hranicu a vo vozidle mali 50 pištolí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Muži v dvoch nákladných autách prechádzali v stredu vo večerných hodinách cez hraničný priechod Evros v regióne Trácia, pričom prvé vozidlo slúžilo na prieskum situácie a zbrane našli v druhom vozidle, uviedla polícia vo svojom vyhlásení.

Okrem toho objavili aj 49 zásobníkov do týchto zbraní. Žiadna z pištolí podľa policajtov nemala výrobné označenie ani sériové číslo, podľa ktorých by bolo možné určiť ich pôvod.

Polícia dodala, že vodičov obvinila z účasti v zločineckej organizácii a o ďalšom postupe rozhodne prokuratúra.
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