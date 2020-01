Polícia v Hongkongu použila počas novoročného pochodu neprimeranú silu

Hongkong 2. januára (TASR) - Hongkonská polícia použila neprimeranú silu počas novoročného pochodu, na ktorom sa zúčastnilo 1,3 milióna ľudí. Vyhlásil to vo štvrtok riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) pre túto oblasť.



"Od začiatku pochodu veľké množstvo policajtov monitorovalo protestujúcich a provokatívne ich ukázňovalo," uviedol Man-kei Tam, ktorý bol svedkom toho, ako polícia pochod ukončila.



Keď skupina ľudí ničila pobočku banky, "mohlo to byť ľahko vyriešené", povedal a dodal, že polícia namiesto toho použila voči pokojnému davu slzotvorný plyn, čím náhle povolený pochod ukončila.



Agentúra DPA pripomína, že správkyňa Hongkongu Carrie Lamová čelí medzinárodnej kritike za prístup k demonštráciám a odmietanie podrobného vyšetrovania správ o policajnej brutalite voči protestujúcim.



Hongkonská polícia zatkla počas stredajšieho mohutného novoročného prodemokratického pochodu približne 400 ľudí. Pochod sprevádzali potýčky medzi políciou a demonštrantmi z tvrdého jadra. Podľa polície bolo dôvodom zatýkania nezákonné zhromažďovanie a držanie útočných zbraní.



Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú protivládne protesty od 9. júna. Prodemokratickí demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.



Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".