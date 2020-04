Polícia v Indii potrestala turistov, ktorí porušili zákaz vychádzania

Naí Dillí 13. apríla (TASR) - Desať turistov v Indii, ktorí porušili zákaz vychádzania, muselo za trest 500-krát napísať vetu "Nedodržal som pravidlá zákazu vychádzania a je mi to veľmi ľúto". Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Polícia v severoindickom meste Rišikéš, obľúbenom medzi priaznivcami jógy, sa tak rozhodla z dôvodu, že v poslednom období mnohí cudzinci platné obmedzenia voľného pohybu obchádzali, uviedol pre DPA zamestnanec tamojšej polície. V meste ležiacom v štáte Uttarákhand, kam do jedného z tamojších ášramov prišli v roku 1968 meditovať aj členovia legendárnej hudobnej skupiny The Beatles, sa momentálne zdržiava viac ako 700 turistov zo zahraničia.



V Indii je od konca marca povolené príbytok opustiť len v núdzovom prípade alebo za účelom nákupu potravín a liekov. Očakáva sa však, že premiér Naréndra Módí celoplošný zákaz vychádzania, ktorý je v platnosti do utorka, predĺži o ďalšie dva týždne.



Polícia napriek platnému zákazu pristihla turistov z Rakúska, Austrálie, Mexika, Spojených štátov či Izraela, ako sa cez víkend prechádzali pri brehoch posvätnej rieky Ganga.



Vo videu, ktoré zverejnili miestne médiá, je zachytený policajt varujúci turistov, ktorí zákaz porušili: "Dnes dostanete len tento malý trest. V opačnom prípade vás vezmem na policajnú stanicu a budete musieť ísť do väzenia."



Indickí policajti dohliadajú na dodržiavanie zákazu vychádzania pomocou viacerých nezvyčajných metód. Niektorí si napríklad nasadili na hlavy farebné helmy v tvare koronavírusu, čím chceli ľudí, čo pravidlá porušujú, odstrašiť. Iní ľuďom zase pohrozili, že ich zavrú do jednej miestnosti, kde im budú bez prestávky prehrávať bollywoodske hity.



India eviduje podľa údajov ministerstva zdravotníctva viac ako 9100 prípadov infikovaných a viac než 300 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.