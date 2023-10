V Indii vykonali razie v domoch novinárov a aktivistov

Naí Dillí 3. októbra (TASR) - Indická polícia v utorok urobila razie v domoch najmenej ôsmich novinárov a aktivistov. Prehĺbili sa tým obavy z potláčania slobody médií v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Polícia prehľadala v hlavnom meste Naí Dillí a v Bombaji príbytky novinárov spravodajského webu NewsClick, ktorý vydáva správy v angličtine. Indické orgány naň podali žalobu už v roku 2021 za údajné financovanie zo zahraničia.



Novinárka tohto webu Aritry Dasová na sociálnej sieti napísala, že policajti "vtrhli do jej domu" nadránom a vypočúvali ju v súvislosti s jej prácou. Polícia prehľadala aj dom historika a aktivistu Sohaila Hashmiho a viacerým novinárom zabavila notebooky, mobily a pevné disky.



V auguste sa web NewsClick dostal do širšieho povedomia na základe informácií amerického denníka The New York Times, že ho financuje americký milionár Neville Roy Singham a s jeho pomocou šíri čínske vládne témy. Singham tieto obvinenia odmietol.



Indická polícia na situáciu s raziami bezprostredne nereagovala. Bombajské združenie novinárov vyjadrilo vo vyhlásení "hlboké znepokojenie" a žiadalo zastavenie razií u novinárov. Prehliadky domov sú podľa neho vnímané ako ich cielené zastrašovanie.



Aktivisti a vládna opozícia tvrdí, že sloboda tlače sa v Indii prudko zhoršila od nástupu premiéra Naréndu Módího v roku 2014. Módího vláda podľa nich vyvíja na organizácie tlak prísnou kontrolou a obmedzením zahraničného financovania.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) varuje, že "sloboda tlače v Indii je v kríze". Od roku 2014 sa krajina v rebríčku slobody médií RSF prepadla zo 140 na 161 miesto.