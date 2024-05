Polícia v Istanbule zadržala ľudí, ktorí sa pokúšali dostať na Taksim

Istanbul 1. mája (TASR) - Turecká polícia v stredu zadržala viac ako 200 ľudí, ktorí nerešpektovali zákaz prvomájových zhromaždení na ikonickom námestí Taksim v Istanbule. Podľa agentúry AFP o tom informoval turecký minister vnútra Ali Yerlikaya.



V statuse na sieti X Yerlikaya spresnil, že zadržaných bolo 210 ľudí, ktorí nerešpektovali varovania úradov a pokúsili sa dostať na námestie Taksim, pričom útočili na hliadkujúcich policajtov.



Televízia CNN Türk medzičasom odvysielala zábery zo zásahu polície v uliciach vedúcich k námestiu Taksim, kde došlo k potýčkam medzi demonštrantmi a políciou, ktorá pri zásahu použila aj slzotvorný plyn.



Úrady tento týždeň vydali zákaz demonštrácií na námestí Taksim a ohradili veľkú časť centra Istanbulu zátarasami, pričom deklarovali, že je to potrebné z bezpečnostných dôvodov.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International označila toto odôvodnenie za pochybné, pričom pripomenula rozsudok tureckého Ústavného súdu, ktorý koncom minulého roka rozhodol, že zákaz demonštrácií na námestí Taksim porušuje právo občanov na pokojné zhromaždenia.



Opozičný líder Özgür Özel označil zákaz prvomájových zhromaždení na námestí Taksim za hanebný a tiež pripomenul, že rozsudok Ústavného súdu je stále platný.



Námestie Taksim v centre Istanbulu je symbolicky dôležité pre odborárov i opozíciu. Dňa 1. mája 1977 tam počas odborárskeho zhromaždenia pri príležitosti Sviatku práce prišlo o život 34 ľudí, keď do davu asi 500.000 manifestujúcich spustili z blízkej budovy odrazu paľbu neznámi útočníci.



Táto tragédia mala za následok zákaz usporadúvať na Taksime odborárske demonštrácie. Tento zákaz platil až do roku 2010 a bol obnovený v roku 2013 po masových protivládnych protestoch študentov a opozície.



Tieto protesty boli spočiatku namierené proti zrušeniu neďalekého parku Gezi. Postupne sa však rozrástli na celoštátne demonštrácie proti vtedajšiemu premiérovi a súčasnému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.