Polícia v Južnej Afrike odhalila drogové laboratórium

Kapské Mesto 20. júla (TASR) - Juhoafrická polícia odhalila laboratórium priemyselného rozsahu, ktoré sa zameriavalo na výrobu pervitínu, a zadržala štyroch podozrivých vrátane dvoch Mexičanov. Došlo k tomu v rámci jednej z najväčších protidrogových razií v krajine, uviedla polícia v sobotu.



Ako TASR informuje na základe správy agentúry Reuters, laboratórium lokalizovali na farme v mestečku Groblersdal v provincii Limpopo na severe JAR. Nachádzali sa tam veľké objemy chemikálií používaných na výrobu drog - napr. acetónu - či metamfetamínu. Ich hodnota sa odhaduje na dve miliardy randov (vyše 100 miliónov eur).



"To, čo odlišuje túto akciu od iných, je účasť mexických občanov," uviedla Katlego Mogaleová, hovorkyňa elitnej policajnej jednotky Hawks, ktorá sa zúčastnila na zásahu.



Zatiaľ nie je bezprostredne jasné, či podozriví vyrábali drogy určené na distribúciu v JAR alebo v iných štátoch.



Úrad OSN pre drogy a kriminalitu vysvetlil, že Juhoafrická republika je významnou tranzitnou krajinou pre drogy vzhľadom na svoju geografickú polohu, medzinárodné obchodné väzby a taktiež rastúci trh so syntetickými drogami. Výročná správa OSN za rok 2023 uvádza, že v Afrike je na vzostupne najmä obchodovanie s metamfetamínom.



Zadržané osoby predstúpia pred súd v pondelok, keď proti nich vznesú obvinenia z výroby, obchodovania a držby nelegálnych drog. Uviedla to polícia, ktorá dodala, že vyšetrovanie v prípade bude pokračovať.