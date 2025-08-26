< sekcia Zahraničie
Polícia v Lausanne sa pokúša zmierniť nepokoje po smrti tínedžera
Autor TASR
Lausanne 26. augusta (TASR) - Úrady vo švajčiarskom Lausanne sa v utorok pokúšajú zastaviť násilnosti, ktoré sa odohrávajú od nedeľnej noci po víkendovej smrti tínedžera na ukradnutom skútri. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Sedemnásťročný obyvateľ Lausanne unikal pred políciou na ukradnutom skútri a narazil do steny. V nedeľu skoro ráno zomrel napriek pokusom záchranných zložiek o resuscitáciu.
Išlo o tretie úmrtie v Lausanne počas policajného zásahu za menej ako tri mesiace. Od roku 2016 došlo v meste a širšom regióne Vaud k siedmim takýmto úmrtiam. V piatich prípadoch to boli muži afrického pôvodu.
V nedeľu večer „približne 100 mladých ľudí v kuklách“ zapálilo niekoľko kontajnerov a poškodilo autobus, uviedla polícia. Nasledujúcu noc 150 až 200 ľudí postavilo zátarasy z kontajnerov na odpadky a podpálilo ich. Polícia použila 54 granátov so slzotvorným plynom a zatkla sedem osôb.
„Čelíme hnutiu, ktoré nemá nič spoločné so smrťou tohto mladíka, ale využíva ju ako výhovorku na útoky na bezpečnostné orgány. Je to hanebné,“ povedal pre tlačovú agentúru Keystone-ATS radný pre bezpečnosť mesta Lausanne Pierre-Antoine Hildbrand.
Prokuratúra štátu Vaud s cieľom objasniť a upokojiť situáciu uviedla, že pred príchodom polície na miesto nehody sa k tínedžerovi priblížili dvaja motoristi. To potvrdzuje, že medzi skútrom a prenasledujúcim policajným vozidlom bola „značná vzdialenosť“ a že medzi nimi „nedošlo k žiadnemu kontaktu“, dodáva sa vo vyhlásení.
Nepokoje zatiaľ nezmiernilo ani pondelkové suspendovanie štyroch policajtov. Samostatne prokuratúra zverejnila informáciu o správach z dvoch skupín aplikácie WhatsApp, v ktorých boli súčasní alebo bývalí policajti z Lausanne a mali tam rasistické, sexistické a diskriminačné vyjadrenia.
