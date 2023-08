Polícia v Linzi a Eugendorfe zatkla šesť podozrivých pašerákov ľudí

Viedeň 27. augusta (TASR) - Rakúske úrady počas uplynulého víkendu zatkli šesť osôb podozrivých z pašovania ľudí v dvoch rôznych prípadoch. Úrady uviedli, že zadržané boli štyri podozrivé osoby vrátane jedného človeka, ktorý sa pokúsil utiecť.



K zadržaniu došlo po tom, ako polícia ich vozidlo zastavila v nedeľu v meste Linz na severe krajiny. TASR informáciu prevzala z nedeľňajšej správy tlačovej agentúry DPA. "Osoby boli pravdepodobne na ceste do Nemecka," spresnila rakúska polícia.



Podozriví pašeráci prevážali celkovo 53 ľudí v nákladnom priestore malej úžitkovej dodávky. Skupina, v ktorej bolo aj niekoľko malých detí, sedela natlačená za čiernou plachtou.



Väčšina z nich pochádzala z Turecka, rovnako ako traja zo štyroch zadržaných podozrivých, uviedla polícia. Štátna príslušnosť štvrtého podozrivého je zatiaľ neznáma. Štyria muži vo veku 18, 24 a 28 rokov sú v tomto prípade obvinení z pašovania ľudí.



V sobotu pri ďalšom incidente v obci Eugendorf neďaleko Salzburgu sa policajti pokúsili zastaviť a skontrolovať podozrivé vozidlo. Vodič v snahe ujsť stlačil plynový pedál. Policajti vbehli so svojím hliadkovým vozidlom pred dodávku a spôsobili zrážku. Obaja 21-roční podozriví - muž a žena - boli zadržaní.



Podľa polície sa predpokladá, že 11 ľudí vo vozidle, vrátane rodiny so štyrmi deťmi, boli utečenci. Tí sa nezranili, pri zrážke však utrpeli zranenia dvaja policajti.