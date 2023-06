Polícia v Litve nebude vyšetrovať obvinenia proti skupine Rammstein

Vilnius 23. júna (TASR) - Litovská polícia nebude vyšetrovať obvinenia voči nemeckej skupine Rammstein po koncerte vo Vilniuse. uviedla vo vyhlásení v piatok prokuratúra. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Po koncerte Rammsteinu 22. mája žena so Severného Írska na sociálnych sieťach uviedla, že v blízkosti miesta koncertu ju zrejme nadrogovali a zranili. Podľa prokuratúry polícia vypočula ju aj svedka a zanalyzovala údaje aj dokumenty, aby prípad objasnila.



"Nezistili sa žiadne objektívne vecné dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že sťažovateľka bola naozaj terčom fyzického násilia alebo psychického nátlaku alebo bola donútená k činom sexuálnej povahy či musela užiť omamné látky", uvádza sa vo vyhlásení. Nenašli sa ani dôkazy o olúpení ženy.



Proti rozhodnutiu prokuratúry je možné odvolať sa.



Kapela sa k situácii vyjadrila na Twitteri už koncom mája: "Môžeme vylúčiť, že sa niečo také stalo v našom okolí. Nevieme o žiadnych oficiálnych vyšetrovaniach tohto druhu."



O krátky čas niekoľko ďalších žien (niektoré anonymne) prišlo s obvineniami proti frontmanovi Rammsteinu, Tillovi Lindemannovi.



Uviedli, že ich vybrali počas koncertov a položili im otázku, či chcú prísť na večierok. Podľa opisov niektorých zo žien došlo aj na sexuálne styky.



Lindemann odmietol obvinenia voči sebe a najal si právnikov. Tí v mene klienta znova tvrdenia žien vo vyhlásení popreli.



Podľa správ v médiách berlínska prokuratúra otvorila vyšetrovanie proti Lindemannovi. V Nemecku je prokuratúra povinná spustiť vyšetrovanie, ak sa dozvie o podozrení zo spáchania trestného činu, a môže to urobiť aj na základe správ v médiách. Až do ukončenia vyšetrovania platí prezumpcia neviny.