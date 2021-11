Polícia v Liverpoole označila bombový útok za teroristický čin

Pri výbuchu auta pred ženskou nemocnicou prišiel o život jeden muž, ktorý zatiaľ nebol identifikovaný. Foto: TASR/AP

Zástupca britskej protiteroristickej polície uviedol, že muž, ktorý zomrel pri výbuchu, si so sebou do taxíka priniesol podomácky vyrobenú bombu a požiadal o odvoz do Ženskej nemocnice v Liverpoole.