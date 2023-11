Polícia v Londýne posilní počas víkendu bezpečnostné opatrenia

Londýn 10. novembra (TASR) - Do ulíc Londýna bude počas víkendu nasadených viac než 2000 príslušníkov londýnskej Metropolitnej polície (MPS) a policajtov z iných častí krajiny. Súvisí to s Dňom pamäti a pochodom solidarity s Palestínčanmi. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



Polícia má právomoci zastavovať a prehľadávať osoby v londýnskej štvrti Westminster, bude môcť rušiť zhromaždenia a s organizátormi pochodu sa dohodla na vopred stanovenej trase.



Britská ministerka vnútra Suella Brawermanová políciu kritizovala za dvojaké štandardy voči demonštrantom, keď MPS povolila pro-palestínsku demonštráciu. Britský premiér Rishi Sunak uviedol, že voči MPS za to vyvodí zodpovednosť.



"Budeme používať rozsiahly súbor právomocí s cieľom zabrániť akýmkoľvek narušeniam udalostí Dňa pamäti," uviedla MPS a je si vedomá zvyšujúceho sa napätia a nárastu zločinov z nenávisti v Londýne i obáv v radoch židovských obcí.



Právomoci policajtov budú počas víkendu rozšírené a v rôznych častiach mesta vzniknú špeciálne zóny. Polícia účastníkov pochodu upozornila, aby nevstupovali na miesta, kde pôsobia veľvyslanectvá USA a Izraela.



V krajinách britského Spoločenstva národov (Commonwealth) Deň pamäti (Remembrance Day) 11. novembra pripomína koniec prvej svetovej vojny v roku 1918. V Spojených štátoch si ho pripomínajú ako Deň veteránov, vo Francúzsku a ďalších západoeurópskych krajinách ako Deň prímeria.