< sekcia Zahraničie
Polícia v Londýne zadržala 350 ľudí za podporu zakázanej skupiny
Polícia zadržala protestujúcich na Trafalgarskom námestí v centre Londýna i na Westminsterskom moste pri parlamente za to, že držali plagáty s nápismi deklarujúcimi podporu skupine Palestine Action.
Autor TASR
Londýn 4. októbra (TASR) – Viac ako 350 protestujúcich zadržala v sobotu londýnska polícia za podporu zakázanej propalestínskej skupiny. Na demonštrácii sa zišli napriek výzvam, aby ju odvolali po útoku pri synagóge v Manchestri, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Útok v Manchestri si vyžiadal dve obete a policajti zastrelili útočníka, Brita sýrskeho pôvodu, ktorý podľa vyšetrovateľov mohol byť inšpirovaný extrémistickou islamistickou ideológiou.
Organizátori odmietli žiadosti polície a vlády o zrušenie sobotňajšej demonštrácie, ktorá bola oznámená ešte pred útokom. Jej cieľom je pokračovať v protestoch proti zákazu skupiny Palestine Action na základe protiteroristickej legislatívy.
Britský premiér Keir Starmer v sobotu dopoludnia vyzval na pokoj. „Vyzývam každého, kto uvažuje o tom, že bude tento víkend protestovať, aby uznal a rešpektoval smútok britských Židov,“ napísal na sociálnej sieti. „Toto je chvíľa pre smútenie. Nie je to čas podnecovať napätie a spôsobovať ďalšiu bolesť. Je to čas držať spolu,“ zdôraznil.
Polícia zadržala protestujúcich na Trafalgarskom námestí v centre Londýna i na Westminsterskom moste pri parlamente za to, že držali plagáty s nápismi deklarujúcimi podporu skupine Palestine Action. Tú zakázali v júli po tom, ako sa jej členovia vlámali na vojenskú základňu a poškodili armádne lietadlá.
Zákaz skupiny podľa protiteroristickej legislatívy znamená, že porušením zákona je aj verejné vyjadrovanie podpory pre Palestine Action. Na sérii demonštrácií už za tento čin britská polícia v uplynulých mesiacoch zadržala stovky osôb.
Útok v Manchestri si vyžiadal dve obete a policajti zastrelili útočníka, Brita sýrskeho pôvodu, ktorý podľa vyšetrovateľov mohol byť inšpirovaný extrémistickou islamistickou ideológiou.
Organizátori odmietli žiadosti polície a vlády o zrušenie sobotňajšej demonštrácie, ktorá bola oznámená ešte pred útokom. Jej cieľom je pokračovať v protestoch proti zákazu skupiny Palestine Action na základe protiteroristickej legislatívy.
Britský premiér Keir Starmer v sobotu dopoludnia vyzval na pokoj. „Vyzývam každého, kto uvažuje o tom, že bude tento víkend protestovať, aby uznal a rešpektoval smútok britských Židov,“ napísal na sociálnej sieti. „Toto je chvíľa pre smútenie. Nie je to čas podnecovať napätie a spôsobovať ďalšiu bolesť. Je to čas držať spolu,“ zdôraznil.
Polícia zadržala protestujúcich na Trafalgarskom námestí v centre Londýna i na Westminsterskom moste pri parlamente za to, že držali plagáty s nápismi deklarujúcimi podporu skupine Palestine Action. Tú zakázali v júli po tom, ako sa jej členovia vlámali na vojenskú základňu a poškodili armádne lietadlá.
Zákaz skupiny podľa protiteroristickej legislatívy znamená, že porušením zákona je aj verejné vyjadrovanie podpory pre Palestine Action. Na sérii demonštrácií už za tento čin britská polícia v uplynulých mesiacoch zadržala stovky osôb.