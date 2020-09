Polícia v Los Angeles zastrelila ďalšieho Afroameričana

Los Angeles 1. septembra (TASR) - Dvaja policajti v americkom meste Los Angeles zastrelili v pondelok ďalšieho Afroameričana, ktorý sa s nimi dostal do potýčky po tom, čo sa ho snažili zastaviť za protizákonnú jazdu na bicykli, informovala v utorok agentúra AFP.



K incidentu došlo v južnej časti Los Angeles v pondelok poobede miestneho času. Dvaja policajti sa 29-ročného Afroameričana Dijona Kizzeeho snažili zastaviť za nešpecifikovaný priestupok. Podľa predbežných informácií sa im Kizzee snažil ujsť. Po tom, čo ho policajti dostihli, udrel jedného z nich do tváre. Pri úteku mu vypadlo niekoľko vecí na zem.



"Policajti si všimli, že mu (Kizzeemu) na zem vypadol čierny poloautomatický revolver. Príslušníci (polície) následne začali strieľať," povedal novinárom poručík Brandon Dean.



Nie je jasné, či sa Kizzee snažil dostať k zbrani, keď naňho policajti vystrelili. Kizzee zraneniam na mieste podľahol.



Dean dodal, že dvoch policajtov budú v súvislosti s incidentom vypočúvať.



V nasledujúcich hodinách sa na mieste Kizzeeho smrti zhromaždilo približne 100 protestujúcich. Po polnoci miestneho času sa demonštranti vybrali ku kancelárii miestneho šerifa, kde v proteste pokračovali, píše denník Los Angeles Times.



Zabitie prichádza iba necelé dva týždne po tom, čo policajt v meste Kenosha v štáte Wisconsin strelil sedemkrát do chrbta 29-ročného Afroameričana Jacoba Blakea. Incident zachytil mobilným telefónom okoloidúci.



Blakeova smrti opäť podnietila protesty, ktoré sa v Spojených štátoch takmer nepretržite konajú od májového zabitia Afroameričana Georgea Floyda.