Polícia v Macedónsku našla nákladné auto so 64 migrantmi z Bangladéša

Skopje 23. júna (TASR) - Nákladné auto so 64 migrantmi z Bangladéša našla polícia v Severnom Macedónsku v noci na utorok na diaľnici pri hranici s Gréckom. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na policajné vyhlásenie.



Migrantov našli neďaleko mesta Strumica na juhovýchode krajiny. Pri inšpekcii vozidla sa vodič vyhýbal zatknutiu.



Polícia migrantov zadržala a premiestnila do detenčného centra v pohraničnom meste Gevgelija, kde čakajú na deportáciu do Grécka. Vo vyhlásení však o nich neposkytla žiadne ďalšie informácie.



Hoci tzv. balkánska migračná trasa vedúca cez Grécko je zatvorená už od roku 2015 a grécka hranica so Severným Macedónskom je uzavretá pre pandémiu nového koronavírusu, tisíce migrantov naďalej platia vysoké sumy prevádzačom, aby sa tadiaľ dostali severnejšie do Európy.



Severné Macedónsko je po Grécku a Turecku jednou z obľúbených krajín, kadiaľ migranti putujú na západ kontinentu.