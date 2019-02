Polícia v Marseille zastrelila muža, ktorý zranil nožom dvoch ľudí

Polícia uviedla, že jej príslušníci začali strieľať na útočníka, keď ich ohrozoval zbraňou.

Marseille 19. februára (TASR) - Policajti vo francúzskom meste Marseille usmrtili v utorok muža, ktorý zranil dvoch chodcov pri útoku nožom. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na oficiálne zdroje.



Ďalšia osoba utrpela zranenia, keď ju zasiahli do nohy úlomky vystreleného projektilu.



Útok nožom sa odohral v popoludňajších hodinách na rušnej ulici v centre Marseille, druhého najväčšieho mesta Francúzska s dôležitým prístavom. Motív tohto činu nebol bezprostredne známy.



Útok nožom v Marseille nebol politicky motivovaný



Útok nožom vo francúzskom meste Marseille, ktorého výsledkom bolo v utorok zranenie troch ľudí a usmrtenie útočníka pri zásahu polície, nebol politicky motivovaný. Uviedla to miestna prokuratúra, ktorej vyjadrenie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Bolo to napadnutie podľa všeobecného práva," povedal prokurátor Xavier Tarabeux.



Podľa aktualizovaných údajov muž vyzbrojený nožom zranil v popoludňajších hodinách troch chodcov na rušnej ulici v centre Marseille. Polícia uviedla, že jej príslušníci útočníka zastrelili, keď ich takisto ohrozoval zbraňou. Úlomky vystreleného projektilu zasiahli do nohy a zranili ďalšiu osobu.



V októbri 2017 muž tuniského pôvodu ubodal dve ženy pred hlavnou železničnou stanicou v Marseille, na čo ho zastrelili hliadkujúci vojaci. K tomuto útoku sa neskôr prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.