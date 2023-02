Polícia v americkom meste Omaha v obchode zastrelila muža s puškou

Omaha 1. februára (TASR) - Muž ozbrojený puškou typu AR-15 spustil v utorok streľbu vo vnútri obchodu siete Target v meste Omaha v americkom štáte Nebraska, čo vyvolalo paniku medzi nakupujúcimi a zamestnancami, ktorí sa utekali skryť. Polícia po svojom príchode na miesto muža smrteľne postrelila. Informovali o tom úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Policajný šéf Todd Schmaderer uviedol, že muž mal pri sebe "množstvo nábojov" a dôkazy naznačujú, že ich mnoho aj vypálil. Podľa Schmaderera ešte nie je jasné, či muž do niekoho strieľal.



Schmaderer dodal, že polícia nenašla nikoho raneného a prehľadala celý obchod, v ktorom sa podľa jeho slov ukrývalo niekoľko ľudí.



Šéf polície ešte informoval, že na tiesňovú linku 911 volalo viacero osôb a policajti prišli na miesto činu do niekoľkých minút. "Príslušníci, ktorí ako prví dorazili na miesto, vošli do budovy obchodu, konfrontovali podozrivého a zastrelili ho. Mal pri sebe pušku AR-15 a množstvo nábojov," povedal Schmaderer.



Hovorca polície Chris Gordon uviedol, že obchod v západnej časti mesta Omaha v utorok okolo poludnia, po správach o streľbe, zatvorili.