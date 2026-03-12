Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Zahraničie

Polícia v Michigane po hlásení o streľbe zasahuje v synagóge

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Televízia WDIV-TV uviedla, že do budovy predtým vrazilo vozidlo.

Autor TASR
Detroit 12. marca (TASR) - Polícia po obdržaní správ o aktívnom strelcovi zasahuje v synagóge na predmestí Detroitu v americkom štáte Michigan. Bezprostredne nie sú známe informácie o prípadnom počte zranených či mŕtvych, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Polícia v príspevku na sociálnej sieti X napísala, že si „je vedomá incidentu s aktívnym strelcom, ktorý prebieha vo West Bloomfield“. Viaceré americké médiá píšu, že zo strechy synagógy stúpa dym.

Televízia WDIV-TV uviedla, že do budovy predtým vrazilo vozidlo. Na záberoch z okolia vidieť desiatky policajných áut. Židovská federácia Detroitu odporučila všetkým židovským organizáciám zamknúť dvere a nevychádzať z budov.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS