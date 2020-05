Polícia v Minneapolise zadržala štáb CNN počas živého vysielania

Washington 29. mája (TASR) - Novinára americkej spravodajskej spoločnosti CNN Omara Jimeneza zadržala polícia počas priameho vstupu z dejiska protestov proti násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda v meste Minneapolis v štáte Minnesota.



Jimenez bol podľa CNN zadržaný v piatok ráno (miestneho času), a to aj napriek tomu, že sa policajtom identifikoval ako novinár, upozorňoval, že je práve v živom vysielaní a vyjadroval ochotu spolupracovať s políciou a podriadiť sa jej inštrukciám.



CNN dodala, že policajti založili putá nielen Jimenezovi, ale aj celému štábu vrátane produkčného a kameramana.



Na policajnú stanicu prepravili aj kameru štábu CNN. Tá podľa CNN zaznamenala celý incident: kameraman ju nestihol vypnúť, kým ho zadržali, a samotní policajti si zrejme neuvedomili, že kamera je stále zapnutá a nahráva dianie okolo.



Policajnému zásahu proti štábu CNN predchádzalo zadržanie inej osoby, ktoré sa odohralo v bezprostrednej blízkosti stanovišťa štábu CNN.



V okolí tohto miesta sa podľa záberov CNN nachádzalo asi sto príslušníkov štátnej polície v nepriestrelných vestách a so špeciálnym výstrojom.



Spoločnosť CNN vo svojom vyhlásení uviedla, že jej reportér a jeho produkčný tím boli zatknutí pri výkone svojej práce napriek tomu, že sa sami jasne identifikovali. Podľa CNN ide o "jasné porušenie ich práv" a prvého dodatku americkej ústavy týkajúceho sa slobody slova, práva ľudí slobodne sa zhromažďovať a odovzdávať štátnym orgánom žiadosti o nápravu krívd. CNN zdôraznila, že úrady štátu Minnesota vrátane guvernéra musia okamžite prepustiť troch zamestnancov CNN.



Reportér CNN Josh Campell, ktorý sa tiež nachádzal v tejto časti mesta, ale nebol v blízkosti Jimenezovho štábu, uviedol, že k nemu policajti podišli, ale dovolili mu zostať. "Zaobchádzalo sa so mnou inak ako s Jimenezom," uviedol Campbell, ktorý na rozdiel od kolegu nemá hispánsky pôvod.



Jimenez a jeho štáb vysielali z ulice blízko stanice mestskej polície, ktorú demonštranti v noci na piatok podpálili. O blok domov ďalej od tohto miesta vzbĺkol požiar v inej štvorposchodovej budove, v ktorej sa nachádzali aj reštaurácie.



Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer - po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spútaného a ležiaceho na zemi. Jeden z policajtov mu kolenom tlačil na krk. Zatknutý 46-ročný Floyd sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Štyroch policajtov, ktorí sa na zásahu zúčastnili, v utorok prepustili z polície. Napriek tomuto rýchlemu kroku však zostáva otázne, či niektorý z nich bude čeliť aj trestnému stíhaniu, poznamenala agentúra DPA.



Smrť Afroameričana vyvolala v Minnesote vlnu protestov a vyhrotila už aj tak napäté vzťahy miestnych s políciou.



Po tom, ako sa prevažne pokojné protesty zmenili v noci na stredu na násilné nepokoje a rabovanie, požiadal starosta Minneapolisu Jacob Frey o pomoc príslušné štátne orgány.