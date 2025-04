Polícia v Nemecku a Česku zadržala podozrivých z obchodovania s ľuďmi

Berlín/Praha 9. apríla (TASR) - Stovky nemeckých policajtov zadržali v stredu počas razie niekoľko osôb podozrivých z obchodovania s ľuďmi v rámci celého Nemecka a Českej republiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Do prehľadávania rezidencií a verejných domov sa zapojilo približne 800 policajtov z Nemecka. Celkovo prehľadali 25 budov v desiatich nemeckých štátoch a v Česku tamojší policajti prehľadali šesť budov.



Podozriví údajne nútili ženy k prostitúcii, uviedlo nemecké ministerstvo vnútra. Hovorca polície ozrejmil, že sieť prevádzačov prepravovala do Európskej únie prevažne ženy z Vietnamu na falošné víza a nútili ich k prostitúcii.



Operácie sa uskutočnili v spolupráci s Európskym policajným úradom (Europol) a z väčšej časti boli už ukončené. Zamerali sa na gangy, ktoré pašovali osoby do Británie cez Dánsko.



Od októbra 2023 zadržala nemecká polícia viac ako 2000 obchodníkov s ľuďmi počas hraničných kontrol. Počet prevážaných osôb v tom roku dosiahol 40.000, vlani klesol na 10.000. „Kontroly fungujú,“ vyhlásila nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. Zdôraznila, že prijímanie nových zamestnancov do polície zohralo v tomto prípade svoju úlohu. „Za uplynulé roky sme posilnili spolkovú políciu o 1000 miest," dodala ministerka.