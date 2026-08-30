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Polícia v Nemecku pátra po mužovi, ktorému sa podarilo ujsť z väzenia

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muž utiekol z väznice v Duisburgu-Hamborne približne o 03.20 h SELČ, uviedlo ministerstvo spravodlivosti nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.

Autor TASR
Duisburg 30. augusta (TASR) — Dramatický útek z väznice v západnom Nemecku zinscenoval v nedeľu nadránom 35-ročný väzeň, ktorý zrejme vyliezol po vonkajšej fasáde budovy a následne ušiel po streche. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a denníka Bild.

Muž utiekol z väznice v Duisburgu-Hamborne približne o 03.20 h SELČ, uviedlo ministerstvo spravodlivosti nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.

V nedeľu popoludní bol stále na úteku a úrady potvrdili, že po ňom stále niet ani stopy. Vyšetrovatelia medzitým zistili, že väzeň si pod linoleovou podlahou svojej cely vytvoril úkryt, ktorý si dozorcovia počas kontrol zrejme nevšimli. V úkryte sa nenašli žiadne nástroje.

Úrady sa domnievajú, že muž prepílil mrežu na okne svojej cely na treťom podlaží, ktoré bolo orientované do vnútorného dvora. Potom použil stôl v cele na vypáčenie druhej, tenšej bezpečnostnej mreže na okne.

Následne sa pretlačil cez úzky otvor a vyliezol po fasáde budovy na strane dvora, aby sa dostal na strechu. Z väznice sa nakoniec dostal zatiaľ neznámym spôsobom.

Dnešný útek je absolútne neprijateľný. Prioritou je teraz rýchle dolapenie väzňa na úteku,“ vyhlásil minister spravodlivosti Severného Porýnia-Vestfálska Benjamin Limbach. Dodal, že z prípadu musia byť vyvodené potrebné dôsledky.

Muž bol vo väzbe od 10. februára pre podozrenie z krádeže. Koncom mája ho odsúdili na šesť rokov väzenia za dve vlámania do bytov, hoci rozsudok ešte nie je právoplatný. Podľa informácií zo súdnych zdrojov je obvinený z krádeže šperkov a hotovosti vo výške viac než 200.000 eur.

Podľa denníka Bild ide o 35-ročného Srba, ktorý má na ramene vytetovaný portrét ženy.
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