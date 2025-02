Polícia v Nemecku vyšetruje prelety dronom ponad vojenskú základňu

Berlín 9. februára (TASR) - Nemecká polícia vyšetruje šesť prípadov preletu dronom ponad vojenskú leteckú základňu v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. So špionážou ich zatiaľ nespája, uviedol hovorca nemeckej armády. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Na základni vojaci trénujú používanie protilietadlových rakiet. Podľa denníka Süddeutsche Zeitung tu používanie amerických protivzdušných raketových systémov Patriot nacvičujú aj ukrajinské jednotky.



V reakcii na prelety dronom ponad vojenské a priemyselné objekty v Nemecku počas uplynulých mesiacov vláda plánuje zmeniť vojenské predpisy s cieľom umožniť vojakom podozrivé bezpilotné systémy zostreliť.



Süddeutsche Zeitung tiež informoval, že prípady preletu dronom ponad základňu v blízkosti dánskych hraníc sa stali medzi 9. a 29. januárom.



Prípady boli nahlásené štátnej polícii v Šlezvicku-Holštajnsku, ktorá ich zatiaľ nespája so špionážou. Podľa vyjadrenia hovorcu armády treba pri určovaní motívu zachovať obozretnosť, keďže si drony vedia ľudia bežne zakúpiť v obchode. Čin taktiež nemusel byť nijako motivovaný.



Podľa AFP majú niektorí nemeckí politici a experti podozrenie, že Rusko začalo popri vojne na Ukrajine vykonávať utajené operácie namierené proti západným krajinám. V uplynulých mesiacoch bolo napríklad v Baltskom mori poškodených niekoľko telekomunikačných káblov, z čoho je obviňované Rusko. Moskva to však odmieta.