Polícia v Paríži nepovolí zhromaždenie iránskej exilovej skupiny

Paríž 20. júna (TASR) - Francúzska polícia z bezpečnostných dôvodov vrátane hrozby teroristického útoku nepovolí zhromaždenie, ktoré plánovala v júli zorganizovať v Paríži iránska exilová skupina Národná rada odporu Iránu (NCRI). Nemenovaný zdroj z polície to povedal agentúre AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



NCRI sa však domnieva, že toto rozhodnutie je výsledkom vydierania zo strany iránskej vlády. Irán v súčasnosti zadržiava štyroch francúzskych občanov, podľa NCRI ich má ako rukojemníkov na takéto účely.



"Zákaz iránskeho zhromaždenia predstavuje hanebný čin proti demokracii, slobode prejavu a zhromažďovania," vyhlásila NCRI. Dodala, že proti zákazu zhromaždenia využije všetky právne a politické prostriedky.



Na zhromaždení sa očakávali desaťtisíce účastníkov z Francúzska a iných častí Európy. Podľa polície by tam však hrozil teroristický útok a ohrozená by bola aj bezpečnosť niektorých významných účastníkov.



Francúzske úrady v roku 2018 zmarili útok na veľké zhromaždenie NCRI, ktoré sa konalo pri Paríži. Belgický súd v súvislosti s plánovaním útoku neskôr odsúdil iránskeho diplomata. Belgicko ho však Belgicko minulý mesiac vymenilo za belgického humanitárneho pracovníka zadržiavaného Teheránom.



Národná rada odporu, ktorá volá po zosadení iránskej vlády klerikálov, pozostáva z koalície, v ktorej je aj Iránom zakázaná skupina Ľudových mudžahedínov (MEK). NCRI sa považuje za najvýznamnejšiu opozičnú skupinu mimo Iránu.



Podľa AP však ide o kontroverznú organizáciu, ktorá má podľa jej bývalých členov črty sekty a ani zďaleka ju nepodporujú všetci Iránci žijúci v zahraničí. Má však podporu viacerých bývalých európskych či amerických politikov vrátane bývalého viceprezidenta USA Mikea Pencea.