Polícia v Paríži vysťahovala migrantov z tábora pri radnici

Paríž 30. apríla (TASR) - Polícia v utorok vysťahovala migrantov z dočasného stanového tábora neďaleko radnice v Paríži. Ľudskoprávne skupiny takéto kroky označujú za čistky pred letnými olympijskými hrami, informuje TASR podľa agentúry AP.



Polícia nadránom vyzvala približne 100 chlapcov a mladých mužov zo západnej Afriky, aby si zbalili svoje stany a osobné veci. Podľa polície bol tento krok motivovaný bezpečnostnými dôvodmi, pretože tábor sa nachádzal v blízkosti škôl. Na migrantov čakal autobus, ktorý ich mal odviezť do tranzitného strediska pre oblasť Paríža. Podľa AP však nastúpili iba dvaja či traja, ostatní so svojimi vecami odišli preč.



Ľudskoprávni aktivisti pracujúci s migrantmi v Paríži a okolí upozorňujú, že vysťahovaní migranti sú posielaní ďaleko od Paríža namiesto toho, aby im bolo ponúknuté ubytovanie aspoň v okolí metropoly, kde ich čakajú úradné úkony súvisiace so žiadosťou o azyl.