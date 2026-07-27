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Polícia v Paríži zadržala muža, ktorý nožom zaútočil na tri ženy
K útoku, pri ktorom podozrivý použil dva nože, došlo krátko pred poludním na ulici v oblasti Porte de Clichy.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 27. júla (TASR) - Francúzska polícia zadržala v pondelok v Paríži muža, ktorý zranil nožom tri ženy. K útoku, pri ktorom podozrivý použil dva nože, došlo krátko pred poludním na ulici v oblasti Porte de Clichy na severe francúzskej metropoly, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Všetky tri zranené ženy vo veku 19, 24 a 36 rokov previezli do nemocnice, uviedla polícia. Dve z obetí sú v kritickom stave - majú zranenia v bedrovej a brušnej oblasti. Tretia je vo vážnom, ale v stabilizovanom stave, spresnil denník Le Parisien, podľa ktorého je jedna zo zranených žien tehotná.
Podľa spomínaného denníka útok spáchal 31-ročný muž, ktorý pravdepodobne trpí psychickými problémami. Minister vnútra Laurent Nuez pre médiá uviedol, že podozrivý počas výsluchu rozprával nesúvisle. Motív činu nie je zatiaľ známy a minister varoval pred unáhlenými závermi. Útočníka podľa Nueza spacifikoval a zadržal policajt mimo služby.
K útoku v Paríži došlo dva dni po tom, čo v nemeckom hlavnom meste Berlín islamistický radikál vrazil prenajatým minivanom do sprievodu na podporu práv LGBTI+ ľudí. Pri útoku zahynula jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia. Obeť bola identifikovaná ako 65-ročná občianka Poľska.
Všetky tri zranené ženy vo veku 19, 24 a 36 rokov previezli do nemocnice, uviedla polícia. Dve z obetí sú v kritickom stave - majú zranenia v bedrovej a brušnej oblasti. Tretia je vo vážnom, ale v stabilizovanom stave, spresnil denník Le Parisien, podľa ktorého je jedna zo zranených žien tehotná.
Podľa spomínaného denníka útok spáchal 31-ročný muž, ktorý pravdepodobne trpí psychickými problémami. Minister vnútra Laurent Nuez pre médiá uviedol, že podozrivý počas výsluchu rozprával nesúvisle. Motív činu nie je zatiaľ známy a minister varoval pred unáhlenými závermi. Útočníka podľa Nueza spacifikoval a zadržal policajt mimo služby.
K útoku v Paríži došlo dva dni po tom, čo v nemeckom hlavnom meste Berlín islamistický radikál vrazil prenajatým minivanom do sprievodu na podporu práv LGBTI+ ľudí. Pri útoku zahynula jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia. Obeť bola identifikovaná ako 65-ročná občianka Poľska.