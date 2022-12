Polícia v Podgorici rozohnala demonštrantov slzotvorným plynom

Podgorica 12. decembra (TASR) - Slzotvorným plynom zakročila v pondelok čiernohorská polícia s cieľom rozohnať stovky demonštrantov, ktorí sa v hlavnom meste Podgorica zišli na protest proti prijatiu zákona o obmedzení prezidentských právomocí a proti neschopnosti parlamentu vymenovať sudcov ústavného súdu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Demonštranti sa zhromaždili pod sloganom "Je nás veľa" a pred budovou čiernohorského parlamentu hádzali do policajtov kamene i svetlice. Pokúsili sa tiež preraziť policajnú bariéru. "Dnes sme zablokovali Podgoricu," uviedol aktivista Predrag Vušurovič, ktorý zároveň na piatok ohlásil ďalšie demonštrácie.



Čierna Hora je už niekoľko mesiacov v patovej politickej situácii. Ústavný súd totiž v dôsledku odchodu sudcov do dôchodku zostal bez kvóra. To môže sťažiť konanie budúcoročných prezidentských a tiež predčasných parlamentných volieb.



Čiernohorský 81-členný parlament, v ktorom nesúrodá koalícia proeurópskych a prosrbských strán disponuje väčšinou jedného hlasu, sa nedokázal dohodnúť na vymenovaní nových sudcov.



Pročiernohorské organizácie a opozičné politické strany minulý mesiac začali v hlavnom meste Podgorica s protivládnymi protestmi. Požadujú voľby, odblokovanie ústavného súdu a stiahnutie zákona o obmedzení právomocí dlhoročného prezidenta Mila Djukanoviča, spresňuje Reuters.



Čierna Hora je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie (NATO) a kandidátom na vstup do Európskej únie (EÚ). Politika v tejto malej balkánskej republike s iba 625.000 obyvateľmi je dlhodobo poznačená sporom medzi tými, ktorí samých seba identifikujú ako Čiernohorcov, a Srbmi, ktorí odmietajú nezávislosť Čiernej Hory od bývalej štátnej únie so susedným a oveľa väčším Srbskom.