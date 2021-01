Polícia v Poľsku zatkla šesť ľudí počas protestov

Varšava 30. januára (TASR) - Polícia v poľskom hlavnom meste Varšava zatkla v piatok šesť osôb počas protestov proti sprísneniu legislatívy umožňujúcej umelé prerušenie tehotenstva. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Stovky ľudí v piatok už tretí deň po sebe protestovali v uliciach viacerých poľských miest, pripomína DPA. Vyjadrovali nespokojnosť so zákonom o interrupciách, ktorý vstúpil do platnosti v stredu 27. januára.



Dvaja policajti museli byť po piatkových potýčkach s demonštrantami ošetrení v nemocnici.



Poľská vláda v stredu zapísala do zbierky zákonov verdikt tamojšieho ústavného súdu, ktorý vlani v októbri rozhodol, že interrupcie z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu sú protiústavné.



Umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku je v súčasnosti povolené len v prípade, keď tehotenstvo ohrozuje zdravie alebo život matky alebo je dôsledkom protiprávneho konania, ako napríklad znásilnenia či incestu.