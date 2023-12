Polícia v Prahe zasahovala voči mužovi, ktorý sa zabarikádoval v byte

Praha 20. decembra (TASR) - Pražská polícia v stredu podvečer zasahovala v mestskej štvrti Bubeneč, kde sa v byte zabarikádoval muž, ktorý sa vyhrážal samovraždou. Zásah trval niekoľko hodín. Polícia uviedla, že muž má zrejme pri sebe zbraň a nevylúčila, že môže aj zadržiavať rukojemníkov. TASR o tom informuje na základe správy servera Novinky.cz.



"Bol vykonaný násilný vstup do bytu, v ktorom bola nájdená jedna osoba, u tejto osoby v súčasnej dobe zisťujeme jej zdravotný stav," uviedol hovorca pražskej polície Jan Rybanský. Muž sa pokúsil o samovraždu a je v starostlivosti záchranárov.



Políciu predtým telefonicky upozornili, že v byte by sa mal nachádzať ozbrojený muž, ktorý sa vyhráža samovraždou.



"Môžem potvrdiť, že policajti pri prípade zasahujú. Na mieste sú dvaja vyjednávači a bola povolaná aj zásahová jednotka. Muž by mal byť v byte sám," uviedol predtým Rybanský pre Novinky.cz.



Polícia neskôr nevylúčila možnosť, že muž v byte zadržiava rukojemníkov. Informácie o rukojemníkoch sa po zásahu zatiaľ nepotvrdili. Policajti uzavreli časť ulice a počas zásahu tam nikoho nepúšťali.