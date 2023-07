Polícia v Ríme vypočúvala nemeckého študenta za poškodenie Kolosea

Rím 16. júla (TASR) - Rímska polícia v sobotu vypočúvala 17-ročného nemeckého študenta za zámerné poškodenie starovekej pamiatky Koloseum, informovali v nedeľu zdroje. Správu priniesla talianska tlačová agentúra ANSA.



Študenta, ktorý bol v sprievode učiteľa, prichytili, ako niečo vyrýva do muriva prízemia tohto svetoznámeho monumentu.



Ide už o tretí takýto prípad za niekoľko týždňov.



Je medzi nimi aj prípad mladého anglického turistu, ktorý minulý mesiac poškodil Koloseum tým, že do muriva amfiteátra vyryl kľúčmi svoje meno a meno svojej priateľky (Ivan + Haley 23).



Niektorí náhodní okoloidúci jeho čin nafilmovali, údajne sa stal 23. júna, a video sa dostalo na sociálne siete. Talianski karabinieri potom páchateľa vypátrali.



Anglickému turistovi hrozí pokuta najmenej 15.000 eur a väzenie až do päť rokov, uviedli talianski predstavitelia.



Koloseum, rímska pamiatka stará približne 2000 rokov, je jednou z najobľúbenejších turistických atrakcií v Taliansku a považuje sa za symbol Večného mesta. Bolo postavené v prvom storočí nášho letopočtu a považuje sa za najväčší amfiteáter na svete. V starovekom Ríme sa v ňom konali gladiátorské zápasy.