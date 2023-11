Polícia v Ríme vyšetruje antisemitské grafiti v okolí synagógy

Rím 9. novembra (TASR) – Židovská štvrť a štvrť Trastevere v Ríme sa vo štvrtok stali cieľom vandalov, ktorí na steny nasprejovali antisemitské grafiti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry ANSA a denníka The New York Times.



Všetky grafiti sa objavili v okolí budovy Veľkej synagógy, na stenách budov na námestiach Piazza di Monte Savello a Piazza delle Cinque Scole a tiež ulici Via di Monte Savello. Grafiti zobrazovali vedľa seba šesťcípu Dávidovu hviezdu a svastiku. Medzi oba symboly bolo vložené znamienko rovná sa. Polícia prípad vyšetruje.



Vandali nedávno poškodili aj pamätník Židom deportovaným do koncentračných táborov, ktorý bol postavený na mieste bývalého rímskeho geta, píše ANSA.



Podobné útoky sa v Ríme objavili už aj v minulosti. V roku 2014 sa podľa NYT na výkladoch židovských obchodov v niekoľkých štvrtiach Ríma objavili svastiky a nápisy ako "Vypáľte synagógy" alebo "Židia, váš koniec sa blíži". Polícia z útokov podozrievala pravicových extrémistov, ktorým mohli pomáhať propalestínski aktivisti.



Hlavný rabín Ríma Riccardo Di Segni vtedy za možný motív útokov označil nárast napätia na Blízkom východe. Pre NYT vyhlásil, že existuje spojitosť medzi vlnami nárastu napätia na Blízkom východe a vlnami antisemitizmu v Ríme.