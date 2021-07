Polícia v Rusku vtrhla do domu ďalšieho investigatívneho novinára

Moskva 28. júla (TASR) - Ruská polícia vtrhla v stredu do domu Romana Dobrochotova, šéfredaktora ruského investigatívneho servera The Insider. Dobrochotov bol nedávno označený za tzv. "zahraničného agenta" v rámci zvýšenia tlaku na nezávislé médiá pred septembrovými parlamentnými voľbami v krajine, informovala agentúra AP.



Dobrochotov v stredu na sociálnej sieti Twitter uviedol, že "polícia klope na dvere jeho bytu". "Vyzerá to na raziu," dodal.



Skupina OVD-Info, ktorá monitoruje politicky motivované zadržania, uviedla, že manželka Dobrochotova zavolala na ich linku a nahlásila policajnú raziu predtým, než sa jej telefón stal nedostupným. Do bytu sa následne vydal právnik, uviedla skupina.



Stúpenci ruskej opozície, nezávislí novinári a ľudskoprávni aktivisti čelia narastajúcemu tlaku zo strany vlády pred septembrovým hlasovaním, ktoré sa považuje za významnú súčasť úsilia prezidenta Vladimira Putina upevniť svoju moc pred prezidentskými voľbami v roku 2024, konštatuje agentúra AP.



Šesťdesiatosemročný ruský prezident, ktorý je pri moci už viac než dve desaťročia, vlani prostredníctvom ústavných zmien presadil, že by potenciálne mohol zostať pri moci až do roku 2036.



Ruská vláda počas uplynulých mesiacov označila viacero nezávislých médií a žurnalistov za "zahraničných agentov". Ide o označenie, ktoré je predzvesťou ďalšej vládnej kontroly a má silne hanlivý význam, ktorý môže príjemcov diskreditovať, píše AP.