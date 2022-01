Vytiahol na suseda nôž: Polícia po príchode útočníka postrelila

Salzburg 17. januára (TASR) - Policajti v rakúskom meste Salzburg v pondelok ráno postrelili muža, ktorý bez zjavného dôvodu nožom zaútočil na jedného zo svojich susedov.



Útočník pochádzajúci zo Somálska utrpel pri policajnom zásahu zranenie nohy. Sused, ktorého napadol, vyviazol bez ujmy.



Ako píše agentúra APA, prípad zrejme súvisí s požiarom v obytnom dome v mestskej časti Lehen, ku ktorému došlo krátko pred incidentom. V dôsledku požiaru museli previezť do nemocnice najmenej dve osoby, ktoré sa nadýchali dymu.



Polícia na miesto dorazila po telefonáte miestnych obyvateľov, ktorí nahlásili, že z horiacej bytovky vybehol muž, ktorý nožom ohrozuje okoloidúcich. Útočník sa pokúsil napadnúť aj privolaných policajtov, ktorí ho následne postrelili do stehna. Muža zadržali a previezli do miestnej univerzitnej nemocnice.



Ako uviedol pre agentúru APA hovorca miestnej polície, podozrenia z terorizmu je nateraz možné vylúčiť; mnohé náznaky skôr poukazujú na zlý psychický stav páchateľa. Hovorca ale zároveň dodal, že je ešte priskoro na jednoznačné závery o motíve tohto útoku. Okolnosti prípadu vrátane príčiny požiaru vyšetruje krajinská kriminálna polícia.



Budova, v ktorej požiar vypukol, je momentálne zničená a neobývateľná. Evakuovali z nej dovedna 30 ľudí - 27 z nich, ktorí neutrpeli žiadne zranenia, previezli do neďalekého hotela. Keď na miesto dorazili hasiči a záchranári, mnohí z obyvateľov stáli v oknách a volali o pomoc. Nie je jasné ani to, či požiar nezaložil samotný útočník.