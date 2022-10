Polícia v Severnom Macedónsku našla v kamióne 44 migrantov

Skopje 11. októbra (TASR) - Polícia v Severnom Macedónsku zadržala pri hraniciach s Gréckom 44 sýrskych migrantov vrátane 14 maloletých ukrytých v kamióne. Zároveň zatkla vodiča kamiónu, ktorý je podozrivý z členstva v prevádzačskom gangu. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Polícia vo svojom utorňajšom vyhlásení uviedla, že migrantov objavili v pondelok neskoro večer počas bežnej kontroly pri meste Valandovo. Vo vozidle boli schovaní v špeciálne vybudovanom úkryte.



Migranti prišli do Severného Macedónska podľa všetkého ilegálne z Grécka, pričom smerovali do Srbska a následne bohatších európskych krajín. Previezli ich do tzv. zadržiavacieho centra a čaká ich deportácia do Grécka.



Podľa miestnej polície sa tzv. balkánska trasa, ktorá vedie cez Severné Macedónsko, stala pre migrantov v tomto roku znovu atraktívna pre zrušenie cestovných obmedzení zavedených v rámci pandémie koronavírusu.