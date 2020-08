Polícia v Severnom Macedónsku objavila v nákladnom aute 80 migrantov

Skopje 16. augusta (TASR) - Polícia v Severnom Macedónsku v nedeľu oznámila, že počas sobotňajšej rutinnej prehliadky v centrálnej časti krajiny objavila v nákladnom aute 80 migrantov a vodiča pre podozrenie z ich pašovania zatkla. Informovala o tom agentúra AP.



Vo vyhlásení polícia uviedla, že v nákladnom aute približne 80 kilometrov južne od hlavného mesta Skopje objavila 79 Pakistancov a jedného Eritrejčana.



Pri pokuse o útek polícia zadržala 20-ročného vodiča nákladného auta, ktorý pochádzal zo Severného Macedónska. Pri preukázaní viny mu hrozí trest odňatia slobody do piatich rokov.



Migrantov previezli do migračného centra v meste Gevgelija pri hraniciach s Gréckom, kde budú čakať na deportáciu. Severomacedónske úrady ich vrátia do Grécka, odkiaľ ich zrejme nákladné auto priviezlo.



Tento piatok objavila polícia pri dvoch samostatných operáciách 55 migrantov vrátane detí a zatkla dvoch mužov.



Hranice Grécka so Severným Macedónskom boli začiatkom tohto roka uzavreté z dôvodu koronavírusovej pandémie. Na Balkáne sú však stále aktívne siete prevádzačov, ktorí sa pokúšajú dostať migrantov cez Turecko a Grécko do bohatších krajín Európskej únie.



Len v júli zadržali policajti 567 migrantov, ktorí sa pokúšali nelegálne prejsť cez územie Severného Macedónska, a zatkli deväť ľudí vrátane troch srbských občanov, podozrivých z pašovania migrantov.