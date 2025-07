Polícia v Škótsku sa pripravuje na možnú návštevu Trumpa

Washington/Londýn 9. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mohol v najbližších týždňoch vycestovať do Škótska, informovala v stredu stanica Sky News. Trump podľa jej zdrojov zavíta do svojich golfových stredísk na severe krajiny. Škótska polícia potvrdila, že momentálne prebieha plánovanie možnej návštevy prezidenta Spojených štátov koncom júla. Išlo by o Trumpovu prvú cestu do Británie od jeho víťazstva v minuloročných voľbách v USA, informuje TASR.



„Aj keď to ešte nebolo oficiálne potvrdené, je dôležité, aby sme sa vopred pripravili na to, že pôjde o významnú policajnú operáciu,“ uvádza sa vo vyhlásení škótskej polície. Podľa zdrojov je možné, že počas Trumpovej návštevy bude nasadených až 5000 policajtov, ktorí by museli pracovať v 12-hodinových zmenách.



Trump podľa Sky News pravdepodobne priletí do Škótska koncom júla alebo začiatkom augusta, aby navštívil golfové ihriská patriace jeho rodine. O prípadných stretnutiach s miestnymi alebo britskými predstaviteľmi stanica nateraz neinformovala.



Najstarší syn amerického prezidenta Eric Trump predtým povedal, že jeho otec sa toto leto zúčastní na oficiálnom otvorení nového golfového areálu v Aberdeenshire, ktorého základný kameň položili spolu v roku 2023.



Rodina Trumpovcov vlastní aj letovisko Turnberry v Ayrshire na západnom pobreží Škótska. Zdroje tvrdia, že sa plánuje Trumpova návšteva tohto miesta pred cestou do Aberdeenshire, ktorá by mohla trvať „viac ako iba niekoľko dní“.



Stanica BBC pripomenula, že Trump naposledy navštívil Škótsko ako prezident počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018. Táto návšteva si vyžiadala rozsiahlu bezpečnostnú operáciu. Na druhej strane proti nej protestovali tisícky ľudí v Glasgowe, Edinburghu a Aberdeene.



Trump by mal pravdepodobne v septembri uskutočniť aj štátnu návštevu Spojeného kráľovstva, na ktorú ho pozval kráľ Karol III. V lete im podľa BBC ich pracovný program neumožní ani neformálne stretnutie.